СМИ: Иран не просил США о новой паузе в ударах

Тегеран не запрашивал у Вашингтона десятидневную остановку ударов по энергетическим объектам, сообщает The Wall Street Journal.

СМИ: Пентагон начал готовить «решающий удар» по Ирану

По данным источников издания, Иран до сих пор не дал окончательный ответ на план США по прекращению войны. Отмечается, что шансы на перемирие пока остаются низкими, поскольку обе стороны продолжают выдвигать жёсткие и взаимно неприемлемые условия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе Тегерана распорядился приостановить удары по энергетическим объектам Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
