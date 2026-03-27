Япония ужесточит правила получения гражданства

Правительство Японии ужесточит правила получения гражданства с 1 апреля. Об этом сообщил министр юстиции страны Хироси Хирагути, передает РИА Новости.

«Речь идет о пересмотре требований, предусматривающем, что... необходимо проживать в Японии не менее 10 лет и быть интегрированным в японское общество», - указал чиновник.

Так, минимальный срок проживания в Японии будет увеличен с 5 до 10 лет, период проверки налоговых выплат — с 1 до 5 лет, взносов на социальное страхование — с 1 до 2 лет.

При рассмотрении заявок от желающих получить гражданство учтут «совместимость с японским обществом», включая способность общаться в повседневной жизни на государственном языке. Новые правила коснутся в том числе уже поданных заявлений.

