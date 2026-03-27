«АвтоВАЗ» весной введет подписку на Lada Vesta
Компания «АвтоВАЗ» весной текущего года введет платную подписку на автомобиль Lada Vesta. Об этом заявил глава организации Максим Соколов, пишет РИА Новости.
«Подписка первоначально будет на автомобиль Vesta, программа будет стоить порядка 40 тысяч рублей в месяц», - рассказал Соколов.
Кроме того, он сообщил, что программу подписки на авто последовательно распространят на модели Largus и Granta. Подписка будет доступна в том числе водителям такси.
Между тем «АвтоВАЗ» выпустил в продажу Lada Vesta Sport нового поколения, авто доступно в вариантах седан и универсал по цене от 2,3 млн рублей, пишет 360.ru.
