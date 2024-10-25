В Челябинской области задержали двух подозреваемых в убийстве таксистки

Правоохранители отметили, что органы внутренних дел провели все необходимые мероприятия для раскрытия убийства.

«Подозреваемый в совершении преступления задержан. Еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий. Оба гражданина переданы полицейскими в следственные органы», — указали в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что полиция проводит мероприятия для поддержания правопорядка в округе и на прилегающих территориях. Правоохранители призвали население соблюдать общественный порядок. Полиция обратила внимание, что в Сети распространяются сведения, провоцирующие граждан на совершение противоправных действий.

«Призываем южноуральцев не поддаваться на провокации. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов», — добавили в главке.

Ранее стало известно, что в Коркино была убита 40-летняя женщина-таксист. После ЧП местные жители, посчитавшие, что к преступлению причастны цыгане, которых вовремя не задержала полиция, устроили беспорядки, пишет 360.ru.

