В Челябинской области задержали двух подозреваемых в убийстве таксистки
Подозреваемых в убийстве женщины в Коркинском муниципальном округе Челябинской области задержали. Об этом сообщает главное управление МВД по региону.
Правоохранители отметили, что органы внутренних дел провели все необходимые мероприятия для раскрытия убийства.
«Подозреваемый в совершении преступления задержан. Еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий. Оба гражданина переданы полицейскими в следственные органы», — указали в ведомстве.
В МВД подчеркнули, что полиция проводит мероприятия для поддержания правопорядка в округе и на прилегающих территориях. Правоохранители призвали население соблюдать общественный порядок. Полиция обратила внимание, что в Сети распространяются сведения, провоцирующие граждан на совершение противоправных действий.
«Призываем южноуральцев не поддаваться на провокации. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов», — добавили в главке.
Ранее стало известно, что в Коркино была убита 40-летняя женщина-таксист. После ЧП местные жители, посчитавшие, что к преступлению причастны цыгане, которых вовремя не задержала полиция, устроили беспорядки, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru