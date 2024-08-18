В Челябинской области в ДТП погибли четыре человека

На трассе в Челябинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Воронежской области в массовом ДТП погибли два человека

ДТП произошло вблизи города Чебаркуля на 1833-м километре федеральной трассы «Москва - Челябинск». Столкнулись большегрузный и легковой автомобили.

Результатом ДТП стала гибель четырех человек. Среди них — водители обоих транспортных средств.

Ранее стало известно, что жертвами дорожно-транспортного происшествия в Хабаровском крае стали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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