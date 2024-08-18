В Челябинской области в ДТП погибли четыре человека
18 августа 202418:45
На трассе в Челябинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло вблизи города Чебаркуля на 1833-м километре федеральной трассы «Москва - Челябинск». Столкнулись большегрузный и легковой автомобили.
Результатом ДТП стала гибель четырех человек. Среди них — водители обоих транспортных средств.
Ранее стало известно, что жертвами дорожно-транспортного происшествия в Хабаровском крае стали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru