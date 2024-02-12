В Челябинской области столкнулись два поезда

По информации издания, столкновение произошло из-за намерения одного из машинистов проехать на запрещающий сигнал. В результате инцидента с рельсов сошли 10 вагонов грузового состава.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. К месту инцидента направили восстановительные поезда.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе произошло столкновение автокрана и пассажирского поезда. Пострадавших не было, повреждены три вагона, передает «Радиоточка НСН».

