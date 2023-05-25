В Челябинской области сошли с рельсов три вагона

Под Челябинском сошли с рельсов три вагона грузового поезда, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

СМИ: Диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Челябинской области

Отмечается, что вагоны были загружены щебнем. два их них опрокинулись, поезда продолжают движение в штатном режиме.

Причины происшествия уточняются.

Ранее СМИ сообщили о поджоге оборудования на железной дороге в Челябинской области.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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