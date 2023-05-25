В Челябинской области сошли с рельсов три вагона
25 мая 202312:19
Под Челябинском сошли с рельсов три вагона грузового поезда, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Отмечается, что вагоны были загружены щебнем. два их них опрокинулись, поезда продолжают движение в штатном режиме.
Причины происшествия уточняются.
Ранее СМИ сообщили о поджоге оборудования на железной дороге в Челябинской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грузинская авиакомпания запустит для россиян транзитные рейсы в Милан и Париж
- В Армении объяснили отказ от участия министра обороны в заседании ОДКБ техническими причинами
- Кеннеди-младший обвинил администрацию Байдена в гибели сотен тысяч украинцев
- Замглавы офиса Зеленского заявил, что контрнаступление еще не началось
- В Госдуме предложили раздать оружие людям в приграничных районах
- Путин заявил об успешном сотрудничестве в рамках ЕАЭС
- В МИД Швеции выразили сожаление из-за высылки дипломатов из России
- СМИ: Киев может подорвать харьковское хранилище с отработанным ядерным топливом
- Верховный суд принял решение о ликвидации партии ПАРНАС
- В Кремле ответили на слова замглавы ГУР Украины о Путине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru