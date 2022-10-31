В Челябинской области 24 человека пострадали в ДТП с автобусом

Пассажирский автобус съехал в кювет в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

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По данным ведомства, ДТП произошло около 6:00 (4:00 мск) в Кунашакском районе. По предварительным данным, причиной аварии стал снегопад, отмечает телеканал «360».

«Всего в автобусе находилось 22 пассажира, ехавших из Костаная в Екатеринбург на работу вахтовым методом», — подчеркнули в региональном главке.

По данным Минздрава Челябинской области, в результате ДТП пострадали 24 человека. В ведомстве уточнили, что 13 пострадавших эвакуировали с места происшествия, семь человек госпитализировали, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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