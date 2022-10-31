В Челябинской области 24 человека пострадали в ДТП с автобусом
Пассажирский автобус съехал в кювет в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло около 6:00 (4:00 мск) в Кунашакском районе. По предварительным данным, причиной аварии стал снегопад, отмечает телеканал «360».
«Всего в автобусе находилось 22 пассажира, ехавших из Костаная в Екатеринбург на работу вахтовым методом», — подчеркнули в региональном главке.
По данным Минздрава Челябинской области, в результате ДТП пострадали 24 человека. В ведомстве уточнили, что 13 пострадавших эвакуировали с места происшествия, семь человек госпитализировали, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 781 / сут.
Умерли
390 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+7 073 / сут.
- Мишустин назначил нового замглавы Минпромторга
- Основатель Revolut Сторонский отказался от российского гражданства
- Премьер Чехии прибыл в Киев
- СМИ: США и ЕС обсуждают экспортные санкции против Китая
- Из украинских портов вышли 12 судов с зерном
- Мэр Белгорода подал в отставку
- Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить Беглова на создание ОПГ
- Суд арестовал на 11 суток сбившего ребенка новосибирского депутата
- В Запорожье сообщили о взрыве на подстанции около ДнепроГЭС
- ФСБ раскрыла хищения при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru