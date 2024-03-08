В Челябинске из ТРК «Фиеста» эвакуировали 300 человек

Автоматическая пожарная сигнализация сработала 8 марта в ТРК «Фиеста» в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по Челябинской области.

Пожар возник в торгово-развлекательном центре Новокузнецка

В ведомстве уточнили, что причиной стал выброс пара в фудкорте.

«Самостоятельно из здания эвакуировались 300 человек, в том числе 40 детей», - отметили спасатели.

Ранее более десяти школ были эвакуированы в Копейске (Челябинская область) из-за сигналов о якобы нахождении в учебных заведениях опасных предметов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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