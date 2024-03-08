В Челябинске из ТРК «Фиеста» эвакуировали 300 человек
8 марта 202417:17
Автоматическая пожарная сигнализация сработала 8 марта в ТРК «Фиеста» в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по Челябинской области.
В ведомстве уточнили, что причиной стал выброс пара в фудкорте.
«Самостоятельно из здания эвакуировались 300 человек, в том числе 40 детей», - отметили спасатели.
Ранее более десяти школ были эвакуированы в Копейске (Челябинская область) из-за сигналов о якобы нахождении в учебных заведениях опасных предметов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru