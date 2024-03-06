Пожар возник в торгово-развлекательном центре Новокузнецка

Пожар возник в торгово-развлекательном центре «Континент» в Новокузнецке. Причина происшествия уточняется, сообщил через соцсети глава города в Кемеровской области Сергей Кузнецов.

Все оперативные службы направлены на место пожара, проведена эвакуация. Мэр призвал граждан не поддаваться панике.

В региональном главке МЧС уточнили, что загорелся магазин на первом этаже здания ТРЦ. Люди успели выйти на улицу до приезда пожарных, никто не пострадал. Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», открытое горение уже ликвидировано. В тушении принимают участие до 10 единиц спецтехники.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Торговые ЦентрыНовокузнецкПожар

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