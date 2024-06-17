В Чехии заявили, что взрыв на полигоне не был вызван диверсией

Взрыв боеприпасов на военном полигоне в Либаве на востоке страны не был результатом диверсионной атаки и не имел связи с действиями иностранных государств. Об этом заявила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова.

В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от полученных ранений. По информации Чешского телевидения, он назвал произошедшее «трагическим событием».