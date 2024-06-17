В Чехии заявили, что взрыв на полигоне не был вызван диверсией
Взрыв боеприпасов на военном полигоне в Либаве на востоке страны не был результатом диверсионной атаки и не имел связи с действиями иностранных государств. Об этом заявила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова.
В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от полученных ранений. По информации Чешского телевидения, он назвал произошедшее «трагическим событием».
В пресс-службе Минобороны Чехии уточнили, что взрыв на военном полигоне в чешской Либаве произошел во время плановых учений саперов. В ведомстве также уточнили, что в результате произошедшего на месте погиб один военный, семеро военнослужащих и один гражданский получили ранения.
Все пострадавшие являются сотрудниками Центра безопасности боеприпасов в Тыниште-над-Орлици, передает «Радиоточка НСН».
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