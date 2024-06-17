Взрыв боеприпасов произошел на военном полигоне в Чехии
17 июня 202413:36
Армия Чехии в своих соцсетях заявила, что на военном полигоне в Либаве произошёл взрыв боеприпасов.
Отмечается, что в результате инцидента есть раненые.
«На место происшествия вылетел вертолёт спасательной службы. Военная полиция начала расследование инцидента», - говорится в сообщении.
Ранее мощный взрыв произошёл на оружейном заводе «Меско» на юге Польши. По предварительным данным, один человек погиб, один пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru