Взрыв боеприпасов произошел на военном полигоне в Чехии

Армия Чехии в своих соцсетях заявила, что на военном полигоне в Либаве произошёл взрыв боеприпасов.

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Отмечается, что в результате инцидента есть раненые.

«На место происшествия вылетел вертолёт спасательной службы. Военная полиция начала расследование инцидента», - говорится в сообщении.

Ранее мощный взрыв произошёл на оружейном заводе «Меско» на юге Польши. По предварительным данным, один человек погиб, один пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсеть/@PolicieCZ
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