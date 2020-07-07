В Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Есть жертвы

В результате лобового столкновения двух пассажирских поездов в Карловарском крае на западе Чехии погибли три человека, также сообщается о десятках раненых. На место ЧП направлены медики, спасатели и пожарные. Об этом заявил представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных республики Мартин Касал, пишет ТАСС.

По предварительным данным, поезда – по пока не установленным причинам – шли на встречу друг другу по одной железнодорожной колее. Машинистам, несмотря на включенные аварийные системы торможения, избежать столкновения не удалось.

Движение на красной ветке метро Москвы прервалось из-за пассажира в тоннеле

Ранее сообщалось, что в Московской области расследуют гибель мужчины, которого сбил поезд в районе платформы Детская Ярославского направления. В тот момент пешеход держал на руках свою двухлетнюю дочь.

Машинист электрички Фрязино-Москва, увидев человека на путях, предпринял меры экстренной остановки, одновременно подавая световые и звуковые сигналы, однако столкновения не удалось избежать. От удара пешеход погиб на месте, ребенок выжил и даже не получил травм, но сейчас девочка находится в шоковом состоянии.

Зачем мужчина вышел на пути — будет выяснять Следственный комитет. Ведомство уже возбудило уголовное дело о покушении на жизнь девочки.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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