В Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Есть жертвы

В результате лобового столкновения двух пассажирских поездов в Карловарском крае на западе Чехии погибли три человека, также сообщается о десятках раненых. На место ЧП направлены медики, спасатели и пожарные. Об этом заявил представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных республики Мартин Касал, пишет ТАСС.

По предварительным данным, поезда – по пока не установленным причинам – шли на встречу друг другу по одной железнодорожной колее. Машинистам, несмотря на включенные аварийные системы торможения, избежать столкновения не удалось.