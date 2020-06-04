Движение на красной ветке метро Москвы прервалось из-за пассажира в тоннеле

Пассажир в тоннеле московского метро стал причиной остановки движения на Сокольнической линии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

По данным источника агентства, инцидент произошел в четверг около 21 вечера. Пассажир спустился в тоннель со станции «Парк культуры» и направился в сторону «Кропоткинской».

Как пишет агентство, чтобы задержать неизвестного мужчину пришлось отключить напряжение контактного рельса и остановить движение поездов на линии.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

