В Чехии представили новую версию похищения коня Кадырова

«Основная версия полиции заключается в том, что Зазу, по-видимому, похитили люди, непосредственно нанятые Кадыровым для этой работы», - пишет издание MF DNES.

По словам Кадырова, конь был включен в перечень его имущества, замороженного Чехией в рамках санкций еще в 2014 году, после чего Зазу держали в заточении на одной из конюшен в этой стране. Лидер Чечни сообщил 15 мая, что сейчас Зазу на пути домой, назвав сумму выкупа «сущими копейками» по сравнению с реальной стоимостью скакуна, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

