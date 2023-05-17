В Чехии представили новую версию похищения коня Кадырова
Чешские СМИ утверждают, что глава Чечни Рамзан Кадыров сам нанял похитителей своего коня Зазу.
На днях Кадыров сообщил, что выплатил выкуп в размере $18 тыс. за коня, «дерзкий план» похищения которого разработали украинские спецслужбы совместно с чешскими полицейскими.
«Основная версия полиции заключается в том, что Зазу, по-видимому, похитили люди, непосредственно нанятые Кадыровым для этой работы», - пишет издание MF DNES.
По словам Кадырова, конь был включен в перечень его имущества, замороженного Чехией в рамках санкций еще в 2014 году, после чего Зазу держали в заточении на одной из конюшен в этой стране. Лидер Чечни сообщил 15 мая, что сейчас Зазу на пути домой, назвав сумму выкупа «сущими копейками» по сравнению с реальной стоимостью скакуна, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru