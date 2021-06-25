Около 150 человек пострадали из-за торнадо в Чехии

Торнадо и сильный ветер в Чехии наблюдались в четверг в юго-восточной части Чехии, в результате чего пострадали около 150 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Около 100 человек числятся пропавшими без вести после обрушения здания во Флориде

Отмечается, что среди пострадавших также есть дети.

По данным экстренных служб Чехии, непогода сильнее всего бушевала в селах Грушки, Лужице, Моравска-Нова-Весь и Микулчице.

В настоящее время ведется спасательная операция по вызволению людей из-под завалов домов.



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ФОТО: Twitter/@PolicieCZ
ТЕГИ:ПогодаЧехия
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