В Чехии 16 человек пострадали при столкновении пассажирского поезда и фуры
Пассажирский поезд столкнулся с выехавшей на железнодорожный переезд фурой в районе села Долни-Лутыни неподалеку от города Карвина на северо-востоке Чехии, погиб машинист. Об этом сообщила дирекция компании «Чешские железные дороги» в соцсети Х.
Инцидент произошел 24 января около 05:40 (07:40 мск). По данным компании, грузовой автомобиль перекрыл поезду IC 546 путь на переезде.
«Погиб наш коллега, машинист поезда», — указано в сообщении.
Как отметила пресс-секретарь местной пожарной службы Камила Лангерова, в поезде находились 35 пассажиров, в результате ЧП пострадали 16 из них.
На участке железной дороги, где произошла авария, на весь день остановили движение поездов.
Ранее пассажирский поезд, следовавший из Северобайкальска в Москву, столкнулся с грузовиком в Иркутской области, напоминает «Свободная пресса». Погибли машинист и его помощник, а также водитель автомобиля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru