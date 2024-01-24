В Чехии 16 человек пострадали при столкновении пассажирского поезда и фуры

Инцидент произошел 24 января около 05:40 (07:40 мск). По данным компании, грузовой автомобиль перекрыл поезду IC 546 путь на переезде.

«Погиб наш коллега, машинист поезда», — указано в сообщении.

Как отметила пресс-секретарь местной пожарной службы Камила Лангерова, в поезде находились 35 пассажиров, в результате ЧП пострадали 16 из них.

На участке железной дороги, где произошла авария, на весь день остановили движение поездов.

Ранее пассажирский поезд, следовавший из Северобайкальска в Москву, столкнулся с грузовиком в Иркутской области, напоминает «Свободная пресса». Погибли машинист и его помощник, а также водитель автомобиля.

