В Чечне высмеяли покушение на блогера Абдурахманова

«Мы думали, что после "Генахь йолу суьйре" (чеченский фильм "Далекий вечер") в чеченском кинематографе не появится ничего более гениального. Но потом [премьер-министр так называемого правительства Ичкерии в изгнании Ахмед] Закаев снялся в роли русского офицера (речь идет о польском фильме "Легионы", — "прим. Ленты.ру"), а сегодня и польский блогер решил продемонстрировать свой талант», — цитирует «Лента.ру» Ахмадова.

Он также посмеялся над тем, что от удара по голове Ахмадов только проснулся, а после смог нанести тяжелые травмы профессиональному киллеру. «Да такие, что побоялся показать нам его лицо», — подчеркнул Ахмадов.

Во втором посте директор «Чечни сегодня» отметил, что все происходящее в видео похоже «на трейлер к будущему фильму "Тумсонатор"». Также он указал на несостыковки: так, блогер утверждает, что нападавший проник в квартиру, представившись полицейским, в то время как брат Тумсо Абдурахманова утверждал, что во время нападения тот спал.



