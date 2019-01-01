В Чечне вездеход упал в обрыв

Автомобиль упал в пропасть в 15-метровый обрыв в Веденском районе Чечни, один человек погиб, ещё трое получили травмы, сообщил РИА «Новости» в региональном управлении МЧС.

Уточняется, что четверо местных жителей отправились в экстремальную поездку на вездеходе, собранном на базе трактора Т-40.