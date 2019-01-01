В Чечне вездеход упал в обрыв
Автомобиль упал в пропасть в 15-метровый обрыв в Веденском районе Чечни, один человек погиб, ещё трое получили травмы, сообщил РИА «Новости» в региональном управлении МЧС.
Уточняется, что четверо местных жителей отправились в экстремальную поездку на вездеходе, собранном на базе трактора Т-40.
Поездка не была зарегистрирована в чрезвычайном ведомстве региона.
В поисково-спасательных работах были задействованы более 50 человек.
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