Происшествия

В Чечне вездеход упал в обрыв

27 мая22:30

Автомобиль упал в пропасть в 15-метровый обрыв в Веденском районе Чечни, один человек погиб, ещё трое получили травмы, сообщил РИА «Новости» в региональном управлении МЧС.

Уточняется, что четверо местных жителей отправились в экстремальную поездку на вездеходе, собранном на базе трактора Т-40.

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Поездка не была зарегистрирована в чрезвычайном ведомстве региона.

В поисково-спасательных работах были задействованы более 50 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧСЧеченская Республика