В Чечне подтвердили ответственность ИГИЛ за нападение на полицейского
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации в эфире НСН подтвердил связь нападавшего с террористами.
Ответственность за нападение на блокпост в Чечне 1 июля, в результате которого погиб полицейский, взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ). Напомним, на контрольно-пропускной пункт в Ачхой-Мартановском районе Чечни напал неизвестный. Он ранил полицейского ножом и бросил гранату, после чего он был убит ответным огнем. Раненный полицейский умер по дороге в больницу.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН подтвердил связь нападавшего с террористами.
«По почерку – это в любом случае расконсервированная ячейка ИГИЛ, потому что эти преступления одно за другим повторились на территории Чеченской Республики. Я думаю, тут нет сомнений. И мы не нуждаемся в признании или непризнании данного террористического акта со стороны этой организации, запрещенной в России», - сказал он.
По словам министра, подобных ячеек в республике может быть много.
«Поэтому наша задача – работать по так называемому комплексному плану борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Где идеологический сектор должен делать свою работу достойно, где должны быть грамотные люди, которые разбираются в терминологии, различают ислам как полуторатысячелетнюю цивилизацию и террористическое отребье, которое выполняет совершенно конкретные геополитические задачи акторов, которые дают им такие кровавые поручения. Поэтому нет никаких сомнений, что это ИГИЛ. И Рамзан Ахматович Кадыров, под его руководством мы методично продолжаем нашу борьбу и будем продолжать ее до тех пор, пока на нашей с вами российской земле не будут искоренены эти ячейки раз и навсегда», - подчеркнул он.
Ранее бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в эфире НСН назвал возможные мотивы нападения.
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