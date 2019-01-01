В Чечне подтвердили ответственность ИГИЛ за нападение на полицейского

Ответственность за нападение на блокпост в Чечне 1 июля, в результате которого погиб полицейский, взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ). Напомним, на контрольно-пропускной пункт в Ачхой-Мартановском районе Чечни напал неизвестный. Он ранил полицейского ножом и бросил гранату, после чего он был убит ответным огнем. Раненный полицейский умер по дороге в больницу.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН подтвердил связь нападавшего с террористами.

«По почерку – это в любом случае расконсервированная ячейка ИГИЛ, потому что эти преступления одно за другим повторились на территории Чеченской Республики. Я думаю, тут нет сомнений. И мы не нуждаемся в признании или непризнании данного террористического акта со стороны этой организации, запрещенной в России», - сказал он.