В Чечне обезвредили авиабомбу весом 500 кг

Специалисты МЧС обезвредили фугасную авиационную бомбу весом 500 кг на окраине Грозного, где она пролежала в земле более 20 лет. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Взрывоопасный предмет был в рабочем состоянии и мог сдетонировать в любой момент, говорится в сообщении.