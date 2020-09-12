Территория Центра Хруничева оцеплена из-за угрозы взрыва

Из-за угрозы взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны, который обнаружен на территории Центра Хруничева в Москве, его территория оцеплена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «Роскосмоса».

На стройке на северо-западе Москвы найдены два снаряда

Снаряд был найден во время благоустройства Центра.

«На территории московской площадки Центра им. Хруничева при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ (укладка бордюра) был обнаружен снаряд 76-мм времен Великой Отечественной войны», - заявили в госкорпарации.

По данным «Роскосмоса», в ближайшее время ожидается прибытие взрывотехников Центра «Лидер» МЧС России. Территорию Центра Хруничева уже оцепили, на месте находятся специалисты экстренных служб.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:МоскваУгроза Взрыва
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры