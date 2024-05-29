В Чебоксарах восемь человек пострадали при взрыве газового баллона

Уточняется, что инцидент произошёл в ресторане при гостинице на улице Ярославской.

«Состояние семи пострадавших оценивается как средней степени тяжести, ещё один человек находится в тяжёлом состоянии», - заключили в ведомстве.

Ранее в пекарне в Сочи баллон с газом взорвался из-за разгерметизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».