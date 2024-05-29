В Чебоксарах восемь человек пострадали при взрыве газового баллона
29 мая 202415:50
Восемь человек пострадали в Чебоксарах при взрыве газового баллона. Об этом сообщили в минздраве республики Чувашия.
Уточняется, что инцидент произошёл в ресторане при гостинице на улице Ярославской.
«Состояние семи пострадавших оценивается как средней степени тяжести, ещё один человек находится в тяжёлом состоянии», - заключили в ведомстве.
Ранее в пекарне в Сочи баллон с газом взорвался из-за разгерметизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru