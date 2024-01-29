В Чебоксарах учительница с позывным «Голова, два уха» подожгла школу

46-летняя Галина накануне вечером пришла в школу и попыталась поджечь два кабинета на первом этаже. Благодаря действиям бдительного охранника возгорание удалось оперативно ликвидировать, сейчас в инциденте разбираются сотрудники полиции.

В тот же день женщина скинула родительский чат видео, в котором она рассказала о том, что ее «путь война-самурая длится более четырех месяцев», в течение которых она отменила все свои кредиты, заложила украшения и даже умудрилась совершить две кражи. Свое видеообращение родителям женщина начала фразой «Я, Галина, позывной - Голова, два уха», а закончила словами поддержки Украины.

