В Чебоксарах учительница с позывным «Голова, два уха» подожгла школу

В Чебоксарах учительница начальных классов подожгла школу №10 имени летчика-космонавта Николаева, в которой она работает, сообщают СМИ.

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46-летняя Галина накануне вечером пришла в школу и попыталась поджечь два кабинета на первом этаже. Благодаря действиям бдительного охранника возгорание удалось оперативно ликвидировать, сейчас в инциденте разбираются сотрудники полиции.

В тот же день женщина скинула родительский чат видео, в котором она рассказала о том, что ее «путь война-самурая длится более четырех месяцев», в течение которых она отменила все свои кредиты, заложила украшения и даже умудрилась совершить две кражи. Свое видеообращение родителям женщина начала фразой «Я, Галина, позывной - Голова, два уха», а закончила словами поддержки Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарныеШколаПоджог

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