В Бельгии подожгли четыре школы из-за предмета о сексе
В бельгийском городе Шарлеруа неизвестные подожгли четыре школы из-за введения уроков сексуального просвещения. Об этом сообщило издание SudInfo.
Поджоги произошли в школах, где родители недовольны появлением предмета о сексе и сексуальной ориентации. Его посещение является обязательным для учащихся 11-12 и 15-16 лет.
Полиция Бельгии начала расследование случаев поджога. На стенах школ обнаружили надписи с лозунгами против нового предмета.
Европейская комиссия ранее собралась оспорить в суде венгерский закон о запрете пропаганды ЛГБТ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru