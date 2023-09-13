В Бельгии подожгли четыре школы из-за предмета о сексе

Поджоги произошли в школах, где родители недовольны появлением предмета о сексе и сексуальной ориентации. Его посещение является обязательным для учащихся 11-12 и 15-16 лет.

Полиция Бельгии начала расследование случаев поджога. На стенах школ обнаружили надписи с лозунгами против нового предмета.

Европейская комиссия ранее собралась оспорить в суде венгерский закон о запрете пропаганды ЛГБТ, передает «Радиоточка НСН».

