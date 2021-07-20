В Бурятии женщина отрезала дочери пальцы за игру со спичками

По данным СМИ, родители доставили ребенка в больницу и сказали, что она поранилась сама. Однако девочка призналась во всем соседке по палате. «Подъем» пишет, что мать попросила одну из сестер принести нож, затем она начала калечить ребенка. Попасть по пальцам у женщины получилось только с третьего раза.

Девочку прооперировали, ее жизни ничего не угрожает, пишет Газета.ру. Врачи также обнаружили на ее теле синяки. У матери девочки пятеро детей, при этом она уже лишена родительских прав. Троих усыновил дядя пострадавшей, еще двое — совершеннолетние.

