В Бурятии женщина отрезала дочери пальцы за игру со спичками
Жительница Бурятии отрезала восьмилетней дочери пальцы за игру со спичками, сообщил Telegram-канал «Подъем».
По данным СМИ, родители доставили ребенка в больницу и сказали, что она поранилась сама. Однако девочка призналась во всем соседке по палате. «Подъем» пишет, что мать попросила одну из сестер принести нож, затем она начала калечить ребенка. Попасть по пальцам у женщины получилось только с третьего раза.
Девочку прооперировали, ее жизни ничего не угрожает, пишет Газета.ру. Врачи также обнаружили на ее теле синяки. У матери девочки пятеро детей, при этом она уже лишена родительских прав. Троих усыновил дядя пострадавшей, еще двое — совершеннолетние.
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