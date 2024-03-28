Депутат напомнил, что сжигание мусора на даче грозит штрафом до 15 тысяч рублей

«За неправильное сжигание мусора, а также за костер с токсичными отходами или строительным мусором на своей даче — штраф для владельца может быть до 15 тысяч рублей», — пояснил он.

Как добавил Чаплин, согласно действующим правилам расстояние от открытого огня до построек должно быть не менее 7,5 метра, минимум 50 метров от хвойного леса, 15 метров — от лиственного. При этом за вынос мусора за территорию СНТ также предусмотрен штраф в семь тысяч рублей.

Ранее юрист Мария Свиридова рассказала «Радиоточке НСН», что согласно действующим нормам жарить шашлыки на даче можно в пяти метрах от любых зданий, а также сооружений, к которым относятся колодцы, заборы и деревья.

