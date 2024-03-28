Депутат напомнил, что сжигание мусора на даче грозит штрафом до 15 тысяч рублей

За неправильную утилизацию мусора на даче россияне могут получить до 15 тысяч рублей штрафа, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

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«За неправильное сжигание мусора, а также за костер с токсичными отходами или строительным мусором на своей даче — штраф для владельца может быть до 15 тысяч рублей», — пояснил он.

Как добавил Чаплин, согласно действующим правилам расстояние от открытого огня до построек должно быть не менее 7,5 метра, минимум 50 метров от хвойного леса, 15 метров — от лиственного. При этом за вынос мусора за территорию СНТ также предусмотрен штраф в семь тысяч рублей.

Ранее юрист Мария Свиридова рассказала «Радиоточке НСН», что согласно действующим нормам жарить шашлыки на даче можно в пяти метрах от любых зданий, а также сооружений, к которым относятся колодцы, заборы и деревья.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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