Лесные пожары в Австралии: объявлена эвакуация
Сильный природный пожар охватил западную часть Австралии, сообщает телеканал «360».
Из-за стихии пришлось эвакуировать жителей Бриджтауна. Над охваченными огнем деревьями кружит вертолет спасателей.
Эвакуация местных жителей началась днем 5 февраля. Всех людей призвали покинуть Бриджтаун и отправиться в соседний город Манджимуп. В эвакуационный центр приехали как минимум 200 человек.
В результате лесного пожара пострадало около 1,7 тысячи гектаров земли. При этом спасатели отметили, что оценивать степень ущерба пока рано.
Напомним, Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении уголовной ответственности за лесные пожары.
Согласно законопроекту, за такое правонарушение будут грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей или принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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