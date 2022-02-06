Лесные пожары в Австралии: объявлена эвакуация

Из-за стихии пришлось эвакуировать жителей Бриджтауна. Над охваченными огнем деревьями кружит вертолет спасателей.

Эвакуация местных жителей началась днем 5 февраля. Всех людей призвали покинуть Бриджтаун и отправиться в соседний город Манджимуп. В эвакуационный центр приехали как минимум 200 человек.

В результате лесного пожара пострадало около 1,7 тысячи гектаров земли. При этом спасатели отметили, что оценивать степень ущерба пока рано.

Напомним, Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении уголовной ответственности за лесные пожары.

Согласно законопроекту, за такое правонарушение будут грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей или принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

