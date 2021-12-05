Авария оставила без тепла более 17 тысяч жителей Невинномысска

Ремонтные бригады ликвидируют коммунальную аварию, в результате которой 4 декабря в городе Невинномысске в Ставропольском крае произошел порыв на теплотрассе, сообщает «Интерфакс».

Почти всё население города Кинешма осталось без отопления и горячей воды

В 21:30 мск было произведено отключение 141 многоквартирного дома с населением 17 тыс. 450 человек. Как предполагается, восстановительные работы завершатся днем 5 декабря.

Согласно прогнозу синоптиков, ночью в городе ожидается до 3 градусов мороза.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтоплениеЖКХАвария
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