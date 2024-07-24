В Бурятии трое пятилетних детей сбежали из детсада
Трое пятилетних детей сбежали из детского сада в столице Бурятии Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным полиции, дети «в отсутствие охранника нашли ключ от калитки», что позволило им беспрепятственно покинуть территорию дошкольного учреждения.
Отмечается, что двое «беглецов» были возвращены в детсад мамой одного из малышей, а третьего привёл неравнодушный прохожий. В настоящее время дети уже переданы законным представителям.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что сотрудникам детских садов следует увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru