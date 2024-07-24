В Бурятии трое пятилетних детей сбежали из детсада

По данным полиции, дети «в отсутствие охранника нашли ключ от калитки», что позволило им беспрепятственно покинуть территорию дошкольного учреждения.

Отмечается, что двое «беглецов» были возвращены в детсад мамой одного из малышей, а третьего привёл неравнодушный прохожий. В настоящее время дети уже переданы законным представителям.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что сотрудникам детских садов следует увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

