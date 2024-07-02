СМИ: Шесть детей пострадали от укусов ос в детском саду на востоке Москвы

Предположительно, осиное гнездо находилось под полом веранды. У шести детей в возрасте от трех до шести лет началась сильная аллергическая реакция. Пострадавшим вызвали врачей.

Сейчас место происшествия огорожено, там работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что воспитатель детского сада заразила туберкулезом девять детей в селе Чаа-Холь в Туве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

