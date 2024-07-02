СМИ: Шесть детей пострадали от укусов ос в детском саду на востоке Москвы

Осы покусали шесть детей в детском саду при школе «Преображенская» на 2-й Пугачевской улице на востоке Москвы. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

Детские учреждения в Буйнакске перевели на карантин после массового отравления

Предположительно, осиное гнездо находилось под полом веранды. У шести детей в возрасте от трех до шести лет началась сильная аллергическая реакция. Пострадавшим вызвали врачей.

Сейчас место происшествия огорожено, там работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что воспитатель детского сада заразила туберкулезом девять детей в селе Чаа-Холь в Туве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НасекомыеДетиДетский Сад

Горячие новости

Все новости

партнеры