В Бурятии три автомобиля провалились под лед на Байкале

Три автомобиля провалились под лёд в разных частях Байкала. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике Бурятия, все три инцидента произошли 1 февраля с разницей в несколько часов.

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По данным ведомства, недалеко от поселка Усть-Баргузин водитель внедорожника проигнорировал запрещающие знаки. На середине озера автомобиль провалился под лёд передними колёсами. К счастью, водитель и трое пассажиров успели покинуть машину, которую позже достали.

Менее везучим оказался водитель, чей автомобиль попал в становую трещину в Кабанском районе. Люди благополучно выбрались из машины, которая в итоге утонула.

В Северо-Байкальском районе местный житель не увидел трещину, которая за ночь затянулась тонким льдом. Машина заехала в воду правым передним колесом - спасатели достали её с помощью троса.

Ранее российский путешественник провалился на автомобиле под лёд на озере Байкал в Иркутской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Russian World Vision
ТЕГИ:МЧС РФБурятияБайкал

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