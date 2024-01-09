СМИ: В Москве женщина провалилась под лед в Большом Садовом пруду

В районе Коптево на севере Москвы женщина провалилась под лёд в Большом Садовом пруду, сообщет Telegram-канал Shot.

В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под лед

По данным канала, погибшая гуляла по замёрзшей поверхности водоёма.

Очевидцы происшествия вызвали спасателей, которые достали её из воды уже без признаков жизни.

«Устанавливается личность погибшей», - говорится в сообщении.

Ранее в Ленинградской области утонула женщина, нырнувшая на Крещение в самодельную прорубь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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