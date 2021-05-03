В Бурятии спасатели ищут пять туристов, попавших под сход лавины

В Бурятии произошел сход снежной массы, в результате чего могли пострадать пять туристов, зарегистрированных на маршруте в районе происшествия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.

Отмечается, что сход лавины зафиксирован на перевале Горелова около населенного пункта Монды. На поиск туристов были направлен Ми-8 со спасателями из Иркутской области.

Ранее в марте сообщалось о сходе лавины в Мурманской области. Под снежный массив в районе поселка Имандра попала организованная группа из 13 подростков в возрасте от 10 до 15 лет, прибывшая в Заполярье из Санкт-Петербурга. В результате природного явления погибла девочка.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Иванов
ТЕГИ:БурятияЛавина
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