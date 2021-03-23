Пострадавшая при сходе лавины в Хибинах девочка погибла

В понедельник организованная группа из 13 подростков в возрасте от 10 до 15 лет, прибывшая в Заполярье из Санкт-Петербурга, попала под снежный массив в районе поселка Имандра, напоминает РЕН ТВ. Одна из туристов, 12-летняя Настя Кузнецова, была ошибочно объявлена погибшей. Девочка находилась в тяжелом состоянии, эвакуировать ее планировали в светлое время суток, отмечает РИА ФАН.

По данным СК, для транспортировки ребенка на место происшествия вылетел вертолет медицины катастроф с бригадой детской реанимации, однако медики не успели спасти пострадавшую.

Остальные попавшие под лавину туристы находятся в безопасности, им не требуется медицинская помощь, отмечает Газета.ру.

