СМИ: Поезд сошел с рельсов в штате Оклахома

Известно, что состав перевозил пластиковые гранулы.



Причину аварии предстоит выяснить экспертам. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас железная дорога перекрыта. Отмечается, что ее работу восстановят через несколько дней.

Ранее стало известно, что четыре грузовых вагона сошли с рельсов на станции Голубичная Забайкальской железной дороги, передает «Радиоточка НСН».

