СМИ: Поезд сошел с рельсов в штате Оклахома

Поезд сошел с рельсов в штате Оклахома, сообщают СМИ.

Локомотив с тремя вагонами сошел с рельсов в Приморье

Известно, что состав перевозил пластиковые гранулы.

Причину аварии предстоит выяснить экспертам. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас железная дорога перекрыта. Отмечается, что ее работу восстановят через несколько дней.

Ранее стало известно, что четыре грузовых вагона сошли с рельсов на станции Голубичная Забайкальской железной дороги, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:СШАПоездаЖелезные Дороги

Горячие новости

Все новости

партнеры