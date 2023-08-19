СМИ: Поезд сошел с рельсов в штате Оклахома
19 августа 202317:53
Поезд сошел с рельсов в штате Оклахома, сообщают СМИ.
Известно, что состав перевозил пластиковые гранулы.
Причину аварии предстоит выяснить экспертам. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас железная дорога перекрыта. Отмечается, что ее работу восстановят через несколько дней.
Ранее стало известно, что четыре грузовых вагона сошли с рельсов на станции Голубичная Забайкальской железной дороги, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Поезд сошел с рельсов в штате Оклахома
- Поставили на «повтор». Украина в очередной раз призналась в подготовке атак на Крымский мост
- «Арктикуголь» откроет в Баренцбурге «Центр обслуживания кораблей»
- Глава СБУ Малюк: СБУ готовилась к теракту на Крымском мосту с весны 2022 года
- «Ясулович – сам театр». Коллеги вспоминают народного артиста России
- AFP: Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера
- МО РФ: группировка «Днепр» разбила отряд ВСУ при попытке закрепиться
- На русском Шпицбергене построят канатную дорогу и отремонтируют дом Плисецких
- Baza: Самодельное взрывное устройство обнаружено на железной дороге в Мелитополе
- Mash: шпионский дрон нашли в подмосковном поселке Селятино
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru