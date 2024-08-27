В Бурятии шесть человек пострадали в результате ДТП с коровой
Шесть человек пострадали в аварии с участием коровы на федеральной трассе в Бурятии. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По предварительной информации, ДТП произошло ночью 27 августа на 189-м км дороги Улан-Удэ - Кяхта. На трассе автомобиль Toyota Vista съехал в кювет и опрокинулся, наехав на корову.
«Водитель и пять пассажиров, в том числе четверо детей, получили телесные повреждения. Причины и условия произошедшего, тяжесть телесных повреждений устанавливаются», — заявили в прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, дети находились в машине без удерживающих устройств или ремней безопасности. Специалисты начали проверку, в ходе которой оценят соблюдение законодательства в сфере безопасности движения.
Между тем в Ленинградской области столкнулись автомобили Renault Logan и Ford Focus, в результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали, пишет 360.ru.
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