В Бурятии шесть человек пострадали в результате ДТП с коровой

По предварительной информации, ДТП произошло ночью 27 августа на 189-м км дороги Улан-Удэ - Кяхта. На трассе автомобиль Toyota Vista съехал в кювет и опрокинулся, наехав на корову.

«Водитель и пять пассажиров, в том числе четверо детей, получили телесные повреждения. Причины и условия произошедшего, тяжесть телесных повреждений устанавливаются», — заявили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, дети находились в машине без удерживающих устройств или ремней безопасности. Специалисты начали проверку, в ходе которой оценят соблюдение законодательства в сфере безопасности движения.

Между тем в Ленинградской области столкнулись автомобили Renault Logan и Ford Focus, в результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали, пишет 360.ru.

