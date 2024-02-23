У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,3

«По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, днем 23 февраля в акватории Авачинского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие ... Магнитуда сейсмособытия составила 4,3», — указали в ведомстве.

Толчки зафиксировали на глубине 75 км, их эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 60 км к востоку от Петропавловск-Камчатского городского округа.

Отмечается, что в ряде районов города подземные толчки ощущались силой до трех баллов. Пострадавших или разрушений нет, угрозу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, напоминает RT.

