У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали у берегов Камчатки, толчки силой до трех баллов ощущались в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали в Тихом океане

«По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, днем 23 февраля в акватории Авачинского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие ... Магнитуда сейсмособытия составила 4,3», — указали в ведомстве.

Толчки зафиксировали на глубине 75 км, их эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 60 км к востоку от Петропавловск-Камчатского городского округа.

Отмечается, что в ряде районов города подземные толчки ощущались силой до трех баллов. Пострадавших или разрушений нет, угрозу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Никитин
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