Под Красноярском сошли с рельсов два вагона грузового поезда

«В 07.37 (03.37 мск) на станции Зеледеево двухпутного электрифицированного участка Чернореченская-Красноярск... произошел сход двух порожних вагонов грузового поезда», — указано в сообщении.

Никто не пострадал. К ликвидации последствий ЧП привлекли восстановительный поезд со станции Красноярск. Из-за схода задерживаются четыре пассажирских поезда, следовавших из Москвы во Владивосток и Читу и в обратном направлении.

После инцидента Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Ранее 11 грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне Иванцево-Костино в Подмосковье, напоминает RT.

