Под Красноярском сошли с рельсов два вагона грузового поезда
Два порожних вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Зеледеево в Красноярском крае. Об этом сообщила Красноярская железная дорога.
«В 07.37 (03.37 мск) на станции Зеледеево двухпутного электрифицированного участка Чернореченская-Красноярск... произошел сход двух порожних вагонов грузового поезда», — указано в сообщении.
Никто не пострадал. К ликвидации последствий ЧП привлекли восстановительный поезд со станции Красноярск. Из-за схода задерживаются четыре пассажирских поезда, следовавших из Москвы во Владивосток и Читу и в обратном направлении.
После инцидента Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.
Ранее 11 грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне Иванцево-Костино в Подмосковье, напоминает RT.
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