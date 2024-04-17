Под Красноярском сошли с рельсов два вагона грузового поезда

Два порожних вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Зеледеево в Красноярском крае. Об этом сообщила Красноярская железная дорога.

В Забайкалье сошли с рельсов вагоны грузового поезда

«В 07.37 (03.37 мск) на станции Зеледеево двухпутного электрифицированного участка Чернореченская-Красноярск... произошел сход двух порожних вагонов грузового поезда», — указано в сообщении.

Никто не пострадал. К ликвидации последствий ЧП привлекли восстановительный поезд со станции Красноярск. Из-за схода задерживаются четыре пассажирских поезда, следовавших из Москвы во Владивосток и Читу и в обратном направлении.

После инцидента Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Ранее 11 грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне Иванцево-Костино в Подмосковье, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВагоныЖелезная ДорогаКрасноярский Край

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