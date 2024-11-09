В Бурятии перевернулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся недалеко от села Нижний Убукун в Бурятии, есть пострадавшие. Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, авария произошла на 51-м километре федеральной трассы Улан-Удэ - Кяхта. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Наушки - Улан-Удэ с 12 пассажирами, не справился с управлением и съехал с дороги.

«С места ДТП в лечебное учреждение доставлен 1 пострадавший, позднее за медицинской помощью обратились еще 4 пассажира», — подчеркнули в прокуратуре.

Ведомство организовало проверку по факту ЧП.

Как уточнили в пресс-службе МВД Бурятии, авария произошла около 10:00 (05:00 мск), автобус съехал в кювет и опрокинулся. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Тюмени маршрутный автобус «ПАЗ» въехал в столб, пострадали десять человек.

