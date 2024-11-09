В Бурятии перевернулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся недалеко от села Нижний Убукун в Бурятии, есть пострадавшие. Об этом сообщила прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, авария произошла на 51-м километре федеральной трассы Улан-Удэ - Кяхта. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Наушки - Улан-Удэ с 12 пассажирами, не справился с управлением и съехал с дороги.
«С места ДТП в лечебное учреждение доставлен 1 пострадавший, позднее за медицинской помощью обратились еще 4 пассажира», — подчеркнули в прокуратуре.
Ведомство организовало проверку по факту ЧП.
Как уточнили в пресс-службе МВД Бурятии, авария произошла около 10:00 (05:00 мск), автобус съехал в кювет и опрокинулся. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Тюмени маршрутный автобус «ПАЗ» въехал в столб, пострадали десять человек.
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