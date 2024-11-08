В Тюмени десять человек пострадали в ДТП с въехавшим в столб автобусом

Десять человек пострадали в результате аварии с маршрутным автобусом «ПАЗ» в Тюмени. Об этом сообщила Госавтоинспекция Тюменской области.

Отмечается, что ДТП произошло около шести часов утра.

«Автобус... въехал в опору камеры фотофиксации нарушений ПДД на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени. В "маршрутке" находились 25 пассажиров, 10 из них получили ранения», — заявили в ГАИ.

Ведомство уточнило, что все пострадавшие — женщины в возрасте от 22 до 62 лет, их доставили в больницу.

По предварительной информации, водитель транспортного средства проезжал перекресток на желтый мигающий сигнал светофора и не справился с управлением. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Красноярском крае перевернулся перевозящий рабочих автобус, пострадали девять человек, напоминает 360.ru.

