Найден третий из пяти туристов, пропавших при сплаве в Бурятии

Спасатели нашли живым третьего из пяти туристов, которые пропали при сплаве по реке в Бурятии, сообщает РИА Новости.

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В единой дежурной диспетчерской службе Кабанского района отметили, что поиски ещё двух человек продолжаются.

«Да, одного нашли, двух ищут», — указали в службе.

Ранее в пресс-службе республиканского ГУ МЧС заявили, что 6 июля в районе села Выдрина Кабанского района при сплаве на реке Снежная перевернулись четыре катамарана, пропали пять человек.

На следующий день спасателям при помощи вертолёта удалось найти живыми двух из пяти пропавших туристов, сообщает RT.

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Фото: 25.mchs.gov.ru
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