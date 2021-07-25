В Бурятии нашли обломки пропавшего Ан-2
В Бурятии обнаружили обломки самолета Ан-2, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника администрации Тункинского района.
Как предполагается, речь идет о самолете, пропавшем год назад. Обломки найдены на склоне горы, на перевале «Байконур», вблизи озера Билюты. Также обнаружены останки экипажа.
Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен 19 июля 2020 года, спустя несколько минут после вылета связь с самолетом прервалась.
На борту самолета находились два члена экипажа и четыре командира воздушных судов авиакомпании.
Напомним, в июне текущего года легкий самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на поле в Челябинской области из-за технической неисправности.
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