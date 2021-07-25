В Бурятии нашли обломки пропавшего Ан-2

Как предполагается, речь идет о самолете, пропавшем год назад. Обломки найдены на склоне горы, на перевале «Байконур», вблизи озера Билюты. Также обнаружены останки экипажа.

Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен 19 июля 2020 года, спустя несколько минут после вылета связь с самолетом прервалась.

На борту самолета находились два члена экипажа и четыре командира воздушных судов авиакомпании.

Напомним, в июне текущего года легкий самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на поле в Челябинской области из-за технической неисправности.

