Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Челябинской области

Легкий самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на поле в Челябинской области из-за технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что Ан-2 приземлился в субботу в районе поселка Сухтелинский. Воздушное судно малой авиации следовало с аэродрома Калачево в Челябинске до аэродрома Агаповка в Челябинской области для осуществления воздушных прыжков.

На борту самолета находились восемь человек, в том числе капитан воздушного судна, пилот, механик, врач и четыре парашютиста. В результате происшествия никто не пострадал, специалисты оценивают техническое состояние самолета.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Аварийная ПосадкаЧелябинская ОбластьАн-2
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