В Буркина-Фасо 20 мирных жителей погибли от рук исламистов

Не менее 20 мирных жителей погибли от рук исламистов в деревнях на северо-востоке Буркина-Фасо. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, террористы напали на деревни Демниоль, Бомбофа и Петегерсе. Отмечается, что в результате нападения есть пострадавшие, а также пропавшие без вести.

Буркина-Фасо в последние 2 года стала эпицентром активности исламистов в Западной Африке. Как пишет ТАСС, за прошедшие полгода здесь погиб 531 человек.

Ранее сообщалось, что в Африке общее число умерших пациентов с COVID-19 составило 36,8 тыс. Такие данные привели во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



