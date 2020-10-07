Названо число умерших от COVID-19 в Африке
В Африке общее число умерших пациентов с COVID-19 составило 36,8 тыс. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Отмечается, что на африканском континенте в целом было зафиксировано более 1,5 млн заражений. За минувшие сутки это число увеличилось на 11,9 тысяч. Число летальных исходов за сутки выросло на 309.
По данным ВОЗ, за все время пандемии поправились более 1,2 млн человек.
В ЮАР, Египте и Алжире фиксируется наибольшее число заражений и смертей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru