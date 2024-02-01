В Буйнакске горит торговый центр

Пожар произошел в «Центральном универсальном магазине» в городе Буйнакск в Дагестане. Огонь охватил 2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. Из здания эвакуировали 27 человек. Это персонал и охрана торгового центра.

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Изначально сообщалось, что горела крыша здания на площади 500 квадратных метров, но позднее площадь возгорания выросла до 2 тысяч.

Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой, конструктивными особенностями здания и маловодностью района, рассказали в региональном МЧС. Прокуратура региона начала проверку по факту пожара. О причинах происшествия не сообщается.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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