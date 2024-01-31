Театр Сатиры после пожара отменил спектакли до 4 февраля

Были отменены постановки «Чердак Сатиры», «Тремя этажами выше», «Этот ребенок», «Танго на миллион», «Родненькие мои», а также «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

Уточняется, что зрители смогут вернуть деньги в полном объеме или перенести купленные билеты на другие удобные даты.

Ранее, 28 января, в здании театра, расположенном на Триумфальной площади Москвы, произошел пожар. По предварительным данным, огонь возник во время работ по замене покрытия на крыше, напоминает «Радиоточка НСН».

