Театр Сатиры после пожара отменил спектакли до 4 февраля
В театре Сатиры в Москве отменили спектакли, запланированные на 1-4 февраля, сообщает пресс-служба театра.
Были отменены постановки «Чердак Сатиры», «Тремя этажами выше», «Этот ребенок», «Танго на миллион», «Родненькие мои», а также «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».
Уточняется, что зрители смогут вернуть деньги в полном объеме или перенести купленные билеты на другие удобные даты.
Ранее, 28 января, в здании театра, расположенном на Триумфальной площади Москвы, произошел пожар. По предварительным данным, огонь возник во время работ по замене покрытия на крыше, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru