В Брянской области тракторист пострадал при атаке украинского дрона

Число погибших при крупном пожаре в СНТ в подмосковной Истре увеличилось до семи Московский мотофестиваль перенесли на воскресенье Объявлен аукцион по аренде пяти участков под строительство магазинов Москва создает центры использования высокотехнологичного оборудования В полтора раза больше операций по лечению катаракты проведут в столице в этом году В Новой Москве построят 10 детских садов и 11 поликлиник