В Брянской области тракторист пострадал при атаке украинского дрона
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Демьянки в Стародубском муниципальном округе Брянской области, пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях... Водитель трактора получил легкую контузию. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор в Telegram-канале.
Богомаз добавил, что подвергшийся атаке трактор был значительно поврежден. На месте ЧП находятся оперативные и экстренные службы.
Ранее ВСУ обстреляли брянское село Зерново, погибла женщина, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru