Богомаз: Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник
20 февраля 202403:01
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Погарским районом Брянской области, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Отмечается, что Киев пытался совершить террористическую атаку.
Беспилотник был самолетного типа. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее в Брянской области уничтожили реактивный беспилотник ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru