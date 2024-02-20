Богомаз: Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Погарским районом Брянской области, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.

Силы ПВО сбили 105 украинских беспилотников за сутки

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Отмечается, что Киев пытался совершить террористическую атаку.

Беспилотник был самолетного типа. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее в Брянской области уничтожили реактивный беспилотник ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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